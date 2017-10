Köögi seinte värv ja mööbli ning elektriseadmete välimus lisavad üldisele interjöörile omamoodi stiili. On aga seadmeid, tänu millele näeb köök tunduvalt puhtam välja ning mis võimaldavad õhu puhta ja värskena hoida. Selleks tasub endale muretseda õhupuhasti, mis aitab toiduvalmistamisel liigse praadimis- ja keetmislõhnad endasse imada. Õhupuhastite valik on väga lai, niisiis on sobivaima leidmine teinekord üsna paras pähkel. Seetõttu soovitame enne õhupuhasti ostmist küsida endalt järgmised küsimused:

Sisseehitatud või rippuv?

Sisseehitatud õhupuhastid aitavad säästa ruumi ning sobivad eelkõige madalamate lagedega köökidesse. Ka nende hind on soodsam kui suurematel rippuvatel õhupuhastitel, mis on ideaalsed pigem suurematesse köökidesse.

Millise võimsusega?

Õhupuhasti võimsusest oleneb, kui suur hulk toiduvalmistamisel tekkivat õhku imurisse imatakse. Mida suurem köök, seda võimsamat seadet tarvis läheb. Tänaste õhupuhastajate võimsused jäävad vahemikku 200 kuni 1000 kuupmeetrit tunnis. Võimsust valides tasub arvesse võtta, et õhk peaks ruumis vahetuma umbes kümme korda tunnis. Hetke kõige populaarsemad mudelid imavad võimsusega 600-800 kuupmeetrit tunnis.

Vaikselt töötav või lärmakas seade?

Üldiselt arvatakse, et õhupuhastid on üsna lärmakad, ent tänapäevane modernne tehnika on niivõrd võimas, et ka kaasaegsed õhupuhastid töötavad üsna hääletult. Loomulikult on taoliste seadmete hind ka tunduvalt kõrgem. Rääkides numbritest, siis 50 db seade on üsna lärmakas, 45 db seade aga juba üsna vaikne.

Alumiinium- või süsinikfilter?

Õhupuhastajaid on kahte tüüpi – alumiinium- ja süsinikfiltriga. Alumiiniumfiltri eesmärgiks on püüda kinni auruga lenduvad rasvad ning seetõttu tuleb alumiiniumist filtrit ka sagedasti puhastada, seda on võimalik mugavalt teha ka nõudepesumasinas. Söefiltrit on kindlasti tarvis siis, kui õhupuhastaja töötab õhu retsirkuleerimise eesmärgil, mitte ei suuna õhku ventilatsioonitorustikku. Süsinikfiltrit tuleks vahetada igal aastal.

Kui oluline on õhupuhasti välimus?

Kuigi õhupuhastitel on selge praktiline funktsioon, võiks see paljude meelest ka võimalikult elegantne ja kena välja näha. Näiteks on võimalik valida erinevate värvitoonide ja materjalide ning isegi õhupuhasti kuju vahel. Kindlasti ei tohiks õhupuhasti välimus saada otsustamisel määravaks.

Kui oled ülal mainitud küsimustele vastused leidnud, siis on ka lõplik otsustamine tunduvalt lihtsam. Kindlasti soovitame külastada Kaup24.ee e-poodi, kust leiad kvaliteetsed õhupuhastid eriti taskukohase hinnaga. E-poodides ostlemine on ka niivõrd lihtne, et sobiva õhupuhasti soetamiseks pole tarvis isegi diivanilt tõusta.