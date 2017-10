Eestimaa talv on heitlik ja saabub enamasti ootamatult. Liiklejale on see suur katsumus: jalakäija peab püsti ja autojuht oma sõidukiga teele jääma. Libedaga teel püsimine on tõeline ellujäämise kool. Jagame paar nõuannet, kuidas libedaga elusalt kohale jõuda.

5 asja, mida teha enne sõitma hakkamist

1. Kavanda eelseisev teekond: vali võimalusel suuremad teed, neid tõenäoliselt hooldatakse regulaarselt. Kasuta planeerimisel Maanteeinfo või Waze’i rakenduse abi. Uuri ilmateadet ja ole teadlik, millised ilmaolud sind ees ootavad.