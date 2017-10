Tugeva mehe sees tuksub aga soe ja suur süda. Baboumian seisab loomade õiguste eest ja on muuhulgas kuulsa organisatsiooni PETA (People for the Ethical Treatement of Animals) eestkõneleja. Ka veganiks ehk täistaimetoitlaseks hakkas Baboumian eelkõige soovist loomadele vähem kannatusi tekitada. Annika Lepal Taimetoidumessi korraldusmeeskonnast õnnestus Baboumianile Inglismaa ringreisi käigus paar kiiret küsimust esitada.

Patrik Baboumian on mitmete riiklike ja rahvusvaheliste jõusporditiitlite ning -rekordite omanik, muuhulgas on teda pärjatud Saksamaa tugevaima mehe tiitliga. Peale veganlusega alustamist on Patrik purustanud neli maailmarekordit.

Siin on oluline vahet teha veteransportlastel ja noortel. Veteranid on tavaliselt saanud kümneid aastaid ajupesu fitness-tööstuselt, kes neid toetab. Seetõttu on neid raske faktidega ümber veenda. Noorema generatsiooni hulgas on täna aga juba üha rohkem taimetoitlasest sportlasi, kaasaarvatud mõned väga mõjukad juutuuberid, kes jõuavad laia vaatajaskonnani ja aitavad seeläbi kasvatada veganliikumist fitness- ja jõuspordis.

Milline on sinu tavapärane nädalane treeningrutiin? Sa reisid väga palju. Kuidas leiad aega treeninguteks? Kas sul on plaanis külastada ka Tallinnas jõusaali?

Tõepoolest, ma reisin praegu pidevalt. Seepärast pean trenni tegema isegi lendude vahel. Ma kindlasti leian ka Tallinnas aega saali minna. Võrreldes varasema ajaga on minu praegused treeningud tegelikult muutunud. Peale seda, kui vigastasin end eelmisel aastal Leedus palgitõstmise maailmameistrivõistlusel, keskendun nüüd rohkem üldisele fitnessile ja vähem jõutreeningule.

Oled koolitatud psühholoog. Mis arvad, millised on peamised takistused algajale harrastussportlasele või inimesele, kes lihtsalt soovib tavapärasest rohkem ja regulaarsemalt end liigutada?

Kõige suuremad takistused on esimesed sammud. Inimesed kipuvad vaatama liiga kaugele tulevikku ja seavad endale eesmärke, mis on liialt pika vinnaga. Oluline on seada lühiajalisi eesmärke, mida on võimalik saavutada ühe kuni nelja nädalaga ja lihtsalt algust teha! Aitab ka treeningsõbra hankimine. On palju raskem treeninguid vahele jätta, kui tead, et keegi ootab sind treeningsaalis.

***

Kust saab jõumees valku?

ÕL Mehele kaevus korraks internetiavarustesse, sest meid hakkas tõsiselt kummitama küsimus: mida see lihasmägi sööb ehk kust ammutab isegi piim ja mune vältiv täistaimetoitlane oma vajalikud valgud. Väikese ülevaate Patrik Baboumiani igapäevamenüüst saame anda vegetarianbodybuilding.com’i abil.

Hommikusöök: Baboumiani kokteil (üüratu kogus sojapiima ja sojakohupiima, glükoos, mesi, kaerahelbed, vadakuvalk)

Vahepala: pähkliassortii

Lõuna: oasupp riisiga

Magustoit: sojakakao (üks liiter)

Vahepala: smuuti

Trennieelne toit: valgukokteil 50 g sojavalgu ja D2 vitamiiniga taimse kaltsiumiga

Trennijärgne toit: smuuti kreatiini, 50 g valgu, C-vitamiini, tsingi ja magneesiumiga

Õhtusöök: tofu riisi ja magushapu kastmega

Vahepala: pähklid