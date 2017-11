Veneetsias käib iga päev umbes 60 000 turisti ning olles juba mitu korda linnas käinud, võib eeldada, et ehk on nähtud juba kõike. Aga siiski mitte. Veneetsia peaväljakul San Marcol plaanitakse avada üks kuulus hoone, mis on seisnud suletuna viimased 500 aastat.

1530ndatel ehitatud Procuratie Vecchie hoone renoveeritakse ning avatakse seejärel kunstinäitusteks ja seminarideks. Samuti saab majast elu hammasrataste vahele jäänud inimeste, ka põgenike, abistamiskeskus.

Hoone plaanitakse avada 2020. aastal.