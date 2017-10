Redditi kommuun on üks äärmiselt informatiivne paik, kui sind huvitavad inimloomuse ... ee ... kummastavamad aspektid, leiab FHM. Näiteks kogus hulga vastuseid Brokemani küsimus : milline on olnud teie kõige veidram seksuaalne kogemus?

„Tegin suuseksi ühele naisele, kel hakkasid krambid. Mina arvasin, et tal on lihtsalt intensiivne orgasm ... esialgu.“

„Panin ükskord oma suure varba teise mehe sisse.“

„Mu ekstüdruk tegi kehva kvaliteediga tätoveeringuid ühe bändi lauljast, kelle suhtes tal oli ebaterve kinnisidee, ja ta nimetas mind seksi ajal tema nimega.“

„Mul oli tüdruk, kes minestas orgasmide järel – kui see esimest korda juhtus, siis ehmatas see mind tõsiselt ära ja hakkasin mõtlema, et kas peaks kiirabi kutsuma (ja mida ma neile ütleksin).

„Kutt sattus mu nabaga hoogu ... ta eksis auguga.“

„Tegin kogemata näpukat oma ekstüdruku tagumikuaugule ja tema naeris end oimetuks, ilma et oleks mulle midagi öelnud. Ma olin esimest korda tüdrukuga voodis.“

„Tundsin geipornofilmis oma naise venna ära. Filmi lõpus pani ta kärtsu peeru ja karjus „Jamm jamm“. Mul pole südant sellest oma abikaasale rääkida.“

„See oli aastaid tagasi. Olime 12. klassis ja mu toonane tüdruksõber kutsus mind pärast kooli enda juurde, et värki teha. Ta vanemad olid tööl ja maja oli tema päralt. Igatahes me tegime seda asja tema toas. Neiu ratsutas minu peal ja oli häälekas. Juhtusin üles vaatama ja nägin, et tema taga vaatas ta 16-aastane vend pealt. Kutt nägi, et ma teda nägin ja põrutas välja. Igatahes, me saime ühele poole ja ma rääkisin sellest tüdrukule. Tema naeris ja ütles, et vend üritab alati teda piiluda. Minu meelest oli veider, et neiut see väga ei morjendanud.“

„Maitsesin oma naise menstruaalverd. Kogemata ... Sain suuseksi, mis oli nii vapustav ja intensiivne, et mu käed olid hea pool tundi halvatud.“

„Sain kokku vanema naisterahvaga, minust palju vanemaga ja ta nurrus suuseksi tehes ning nurrus, kui teda põrutasin ... nagu üks pagana kass.“