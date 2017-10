Sony tõmbas enda Paris Games Week messi raames toimunud pressikonverentsile joone alla „The Last of Us Part II“ uue videoklipiga.

Sel korral näidati täiesti uusi tegelasi, klipi lõpus välkusid ekraanilt korraks läbi ka aga mõned tuttavamad näod. Kahjuks kuulusid need eelmises osas peategelasi vaevanud zombilaadsetele clickeritele… Üleüldse on terve klipp otsast lõpuni masendav, andes ilmekalt edasi postapokalüptilise maailma olustikku.

„The Last of Us Part II“ ilmumiskuupäeva kohta Sony muidugi sõnakest ei poetanud. Küll aga võib Naughty Dogi kvaliteedimärki teades lootma jääda sellele, et teine osa sarnaneb esimesele ka selle poolest, et teose nautimiseks ei pea pulti kätte võtmagi.