See säästab sind kogu sellest õla-, käsivarre- ja seljavalust, reklaamib Brobible Nerf Dogi. ÕL Mehele leiab, et tegelikult säästab see mänguasi sind vajadusest koeraga õues olles veidi oma laiska pekki liigutada, aga see selleks – lõbus on mänguasi ikkagi.

Tuntud kumminooltega mängupüsside tootja Nerfi uus mänguasi on tennisepallidega tulistav püss, mis kõmmutab pallid väidetavalt kuni umbes 15 meetri kõrguseni. Kui koer tennisepalli tagasi toob, siis saad panna toru vastu seda ning korjata ilase mänguasja üles ilma käteta.

Ja muidugi on Nerf Dogi tennisepallipüss hea selle poolest, et see ei väsi kunagi koerale palli heitmast. Väsita see tüütu tegelane ära ja ta ei käi sulle pärast seda vähemalt tund aega pinda.