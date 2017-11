Bensiini jõul töötaval mootorsael ei ole toore jõu ja soorituse poolest tööriistade seas võrdset. Metsast küttepuude või ehituspalkide saagimise hooaeg on algamas ja mõnel mehel seisab ees uue saagimisvahendi hankimine. Nii on Popular Mechanicsi meeskonnast väga tore, et nad on võtnud kätte ja koostanud paari väga erineva levinud mootorsae - mis saadaval Eestimaalgi - arvustuse. Sealjuures märkisid saearvustajad, et mootorsaed on lausa nii head, et kehva on raske leida. Stihl MS 261 C-M Hinne 5/5, mootor 50,5 cm3, kaal 4,9 kg.

Võiks olla terake raskem ja pikem, kuid on hea väändega saag, mis närib buldogina lõiget, ükskõik kui raskeks see ka ei läheks. Osaliselt tänu sellele, et sae täisvõimsus (4 HJ) vallandub mõnisada pööret minutis varem kui teistel. Mootorsael on M-Tronic mikroprotsessor, mis jälgib digitaalselt ja kompenseerib erinevaid töötingimusi nagu näiteks hõre õhk, temperatuur, kütuse kvaliteet ja must õhufilter.

Husqvarna 550 XP Hinne 4,5/5, mootor 50,1 cm3, kaal 4,9 kg. Välkkiire saag, mis reageerib suurepäraselt gaasile ja millel on küllaldaselt väänet. Kütuse- ja õlipaagi korkidel on kokkuklapitavad käepidemed, mis ei jää tööd tehes ette ning mida on samas lihtne avada ka kinnastatud kätega. Ketireguleerimise kruvi asub küljel ja seega on saagi lihtne hooldada. Miinused: kui mootor on soe, siis võib taaskäivitus selle „täis tõmmata“. Jonsered CS 2253 Hinne 4,5/5, mootor 50,1 cm3, kaal 5,0 kg. Suurepärane saag ja jätab mulje, nagu oleks see Husqvarna veidi odavam punane versioon. Oma vennast on sel veidi rohkem vibratsiooni, see väljendub just keerukamate lõigete puhul. Miinused: soojast peast käivitub raskesti. Echo CS-501P Hinne 475, mootor 50,2 cm3, kaal 4,8 kg.