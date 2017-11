Agressiivne koer võib hambad sisse lüüa ka inimesse, kes on lihtsalt valel ajal vales kohas. Art of Manliness on pannud kokku illustreeritud juhendi selle kohta, kuidas säilitada koera rünnaku alla sattudes külma närvi ja olukorrast terve mehena välja tulla. Vahendame juhiseid kirjalikul kujul.

1. Jää rahulikuks. Nii hirm kui agressiivsus suurendavad koera raevukust.

2. Ära püüa koera eest minema joosta, ära vaata talle silma. Liigu tasakesi eemale, olles koera suhtes külitsi.