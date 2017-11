„Mul on üks sugulane, keda olen näinud vist teadlikult 20 aastat ja kel on sellised vuntsid, et ikka on,“ märgib ta. „See on väga äge, et mees on pühendunud, tema vuntsid on korras ja ilusad, ta viitsib nendega tööd teha ja vuntsid talle ka sobivad. Kui ajalugu vaadata, siis on ilusad vuntsid teatud määral olnud ka selline maitsekuse sümbol.“

Raivo Rätte ehk Kõmmari (47) ansamblist Kosmikud ning Jalmar Vabarna (30) Trad.Attackist ei läinud Õhtulehe palve õnge ega hakka tänasest movembri puhul endale nina alla vuntse kasvatama. Küll aga on neil anda asjalikke nõuandeid teemal, mis on movembri ja sel puhul karvakasvamise peamiseks ideeks – meeste tervis.

Ise on Jalmar aga pigem episoodiline habemekandja. Põhjuseid on mehe sõnul selleks mitu. Tänavu 30-aastaseks saanud Jalmari arvates näeb ta – ilmselt pärilikel põhjustel – ilma habemeta hirmus noor välja. Teine põhjus on aga mugavus – noore muusiku teatel ei viitsi ta iga päev peegli ees žiletiga opereerida.

„See on üks viis, mingi tunnusmärk, et meestele meelde tuletada, et tervis on oluline,“ hindab ta movembri kampaaniat. „Juba aastaid tagasi, vist isegi Viljandi aegadel oli mul mitu sõpra, kes kuulutasid „movember hakkas, movember hakkas“. Vunts on päris korralik tunnusmärk, täitsa hästi leitud. Loomulikult toetan ideed – tervisliku eluviisiga ja spordilembese inimesena kiidan heaks iga idee, mis tervist puudutab.“

Gümnastika ja värske õhk

Jalmar toob mehe tervise ja spordi vajalikkuse teemal näite väga lähedalt. Nooremana oli ta sportlane, muusikategemisele pühendudes aga jättis spordi päevapealt. Pillide ja arvuti taga sundasendis istumine tõi aga üsna pea kaasa erinevad tervisehädad. Need viisid selleni, et mees hakkas uuesti sporti tegema. Enda sõnul keskmiselt – mis aga tähendab sealjuures seda, et enda liigutamiseks püüab ta võimaluse leida viis korda nädalas. Jalmari spordiks on tervisejooks värskes õhus või ringreisidel viibides ka jõusaali külastamine.

„Ma ise olen enda üle väga uhke sellepärast, et ma võimlen igal hommikul,“ toob ta välja ärkamisjärgsete venitus- ja sirutusharjutuste tähtsuse. „Alguses vastu võetud saja päeva hommikuvõimlemise väljakutsest on saanud juba 300 päeva oma. Ja kohe kadusid igasugused püsihädad, näiteks kaelavalud, mis olid tingitud sellest, et varem kohe hommikul voodist tõustes arvuti taha istusin. Nõuka aja gümnastika toimib täie raha eest!“

Mis puudutab mehe vaimset tervist, siis leiab Jalmar, et siingi kehtib vana tõdemus: terves kehas terve vaim. Tema retseptiks on liikumine värskes õhus, vaikuses ja loodusega kooskõlas. Ta märgib, et meie kiires maailmas ja tiheda elutempo juures kipume palju asju unustama – aga vaikses looduses tulevad need uuesti meelde.

„See on aidanud mul päris palju efektiivsemaks ja produktiivsemaks saada,“ kiidab Jalmar, et metsajooksu tehes meenunud ja hiljem kohe üleskirjutatud asjad on talle kasuks tulnud. „Värske õhk ja vaikus – siis saab mees päriselt ennast kuulata, oma mõtetega tegeleda.“

Kõmmari: Eesti mehel on vaikimise komme

Ansambli Kosmikud jaoks tundub terviseteema ja eriti just meeste tervise teema olevat oluline ning selle juurde jõutakse ikka ja jälle. 2000. läks vabasurma bändi esimene laulja Taavi Pedriks. Hiljem on nad laulnud näiteks sellest, kuidas „sünnipäev mu haiglatuppa tuli“ ning nende verivärske album kannab nime „Sügis sanatooriumis“.

Bassimees Raivo Rätte ehk Kõmmari ei taha nõustuda, et tervis või meeste tervis oleks kuidagi eriliselt Kosmikute meelisteema. Samas tunnistab ta aga, et seoses tema enda tööga – 20 aastat psühhiaatriahaiglas – on just vaimse tervise valdkond tema jaoks isiklikult tuttav värk ja sel teemal võiks ta pikki loenguid pidada.

Ent teadlik novembris vuntside kasvatamise teema näib olevat mehest mööda läinud.

„See on nagu november, ainult et m-iga?“ on ta veidi segaduses, kui Õhtuleht uurib, mida ta movembrist teab.

Kõmmari meenutab, et juba tosinkond aastat tagasi leppis ta oma sõpruskonnaga kokku, et igamees kasvatab ühe bändimehe sünnipäeva puhul selle eel endale vuntsid. Tulemus ei olnud tema sõnul just eriti kena. Ning ka ei usu ta enda sõnul eriti, et vuntside kasvatamine kuidagi eriliselt meeste tervise tähtsuse teemat esile aitaks tõsta. Õhtulehe vuntside kasvatamise eksperimendi ettepaneku peale annab mees mõista, et vuntsid mõjutaksid halvasti tema elukvaliteeti ja kogu pere vaimset tervist.

„Mult võetaks koduvõtmed ära, sest ma näeksin vuntsidega nii rõve välja,“ hüüatab Kõmmari naljatlemisi. „Naise ja lapse huvides ma ei teeks seda. Ma olen juba keskealine mees ja pean püüdma kuidagi enam-vähem normaalne välja näha.“

Miks aga kipub normaalsusest eemalduma Eesti mehe vaimne tervis, sellel on Kõmmari sõnul mitmed klassikalised põhjused: liigne alkoholi või narkootikumide kasutamine, regulaarse elurütmi (sealjuures eeskätt piisava une) puudumine, üsna vältimatu stress.

„Ja eks meil on ka selline rahvuslik või põhjamaade omapära natuke – nii soomlastel kui eestlastel on suur vaikimise komme, probleemidest ei räägita,“ märgib ta. „Pikapeale hakkab see vaimsele tervisele. Mehed peaksid rääkima, et ennetada seda depressiooni langemise teemat.“

Ning ka on Kõmmari sõnul Eesti mehe kehva vaimse tervise põhjuseks vähene sport ja liikumine – sport mõjub ju teadupärast aju virgatsainetele ja tekitab heaolutunnet.

Tööalane areng, hobi ja suhtlemine spordi kaudu

Kui mehelt küsida, kuidas ta ise vaimset vormi ja tervist hoiab, jääb Kõmmari korraks mõttesse. Esiteks tema sõnul asjaosalised seda ju ise tegelikult ei teagi ja võivad vaid oletada. Ja teiseks pole mees enda sõnul mingi „imeinimene“ – temalgi on vaimseid madalseise.

„Mis puudutab tööd, siis eelkõige koolitused ja olukordade analüüsimine koos professionaalidega,“ pakub ta ametialase vaimse vormi hoidmise üheks võtmesõnaks.

„Isiklikus elus ilmselt muusikasõltuvus aitab laadida,“ mõtiskleb Kõmmari. „Kosmikud on mu vaimse tervise esimene nurgakivi. Teine on sport: ma sõidan paar aastat koos teistega ratast. See on vaimse tervise suhtes uus leid. Olen leidnud uusi sõpru, on palju sotsiaalsust ja suhtlemist – ja ka need on vaimse tervise alustalad. Üksindus ja üksijäämine kindlasti inimesele hästi ei mõju.“

