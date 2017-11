NVIDIA tegevjuht on veendunud, et isejuhtivate autode jaoks vajalik tehisintellekti tase on saavutatav nelja aastaga. Graafikaprotsessorite ja kiibistike tootja NVIDIA on üks suuremaid autotööstuse tehnoloogiate tarnijaid, seega on tegu asjatundja seisukohaga.

„Hiljemalt nelja aasta pärast on isejuhtivad autod teedel. Kui kaua kulub selleni, et enamus kasutusel olevatest autodest on isejuhtivad, sõltub asjaoludest,” ütles NVIDIA juht Jensen Huang Taipeis meediale.

Tesla ja Volvo on strateegilised koostööpartnerid