"Mis need on?" küsib tšuktš kaupluses Vasjalt, kes endale aluspükse ostab. "Need on aluspüksid," vastab Vasja. "Mis sa nendega teed?" "Panen jalga. Need on väga hügieenilised ja soojad." Tšuktš ostab ka endale aluspüksid. Paneb jalga ja läheb tundrasse kükitama. Teeb häda ära ja vaatab mätast, mille kohal kükitanud oli. "Ongi hügieenilised!" nendib tšuktš. Kõnnib veidi mööda tundrat ja istub kännule. "Ja soojad kah!" rõõmustab tšuktš.