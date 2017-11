Maikuus postitas räppar Bow Wow Instagrami pildi eralennukist, püüdes jätta muljet, et lendab parajasti sellega New Yorki. Üks terane kodanik postitas seepeale aga pildi endaga samas tavalises reisilennukis olevast Bow Wow’st ja ka märgati üsna pea, et eralennukipilt oli ühe VIP-ide transpordifirma kodulehelt näpatud.

Üks Venemaa firma oleks räppari ja telesaatejuhi kogu sellest häbist päästnud, taibanuks too vaid Private Jet Studio üles otsida, märgib Brobible.

Nimelt pakub see naaberriigi ettevõte võimalust teha 244 dollari (210 eurot) eest eralennuki juures kahetunnine fotosessioon professionaalse fotograafiga (või 191 taala ehk 164 euro eest, kui pilte teeb sinu oma semu nutitelefoniga). Ning firma loob illusiooni, et sul päriselt ongi piisavalt raha, et elus endale selliseid ilusaid asjakesi lubada. Isegi siis kui su lähedased inimesed mõtlevad: „Hmm, alles eelmine nädal palus ta lõunal endale burksi osta“.

Ettevõte pakub ka lisapaketti, mis sisaldab juuksurite ja meikarite tiimi teenuseid, saamaks võimalikult ehedaid pilte.