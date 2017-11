Iseliikuvad autod ja bussid, pakirobotid – tehnika areng on võtnud suuna sellele, et inimene ise peaks võimalikult vähe vaeva nägema transpordiga seonduvaga. Maxim märgib, et nüüd on selles vallas loomisel iseliikuv nutikas külmik, mis käib sul kannul, ise jahedat õlut täis.

Kas keegi on unistanud külmikust või kohvrist, mis sõna otseses mõttes sul sabas käib? Ilmselt mitte, aga see ei takistanud Hondat loomast RoboCasi kontseptsiooni.

Honda iseliikuv akujõul töötav pagas loodud selleks, et see veaks inimese kraami tema taga nagu truu koer susse. Kokkuklapitav varikatus võimaldab muuta selle toiduputkaks või mõneks muuks liikuvaks ettevõtmiseks – DJ-puldiks, juuksuritöökojaks jne.

„Kasutades Honda autonoomset mobiilset tehnoloogiat, saab RoboCas järgneda inimestele oma isikupärasel armsal moel, tuues kõigile õnne ja rõõmu,“ reklaamis tootja.

RoboCasi ideeseadeldis tegi oma debüüdi Tokyo Motor Show’l.