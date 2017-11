Juba aastaid on Nintendo analüütikutel pinnuks silmas olnud. Mitmed on soovitanud jaapanlastel lausa konsoolide vorpimine lõpetada, eksklusiivsuse mõtted maha matta ja oma tooted teistele platvormidele tuua. 2017 vaidleb aga sellele vastu.

Nimelt on kompanii end Wii U aegsetest finantsiliste raskuste august välja vedanud ning värskelt avaldatud erinevad müüginumbrid räägivad mänguhiiu taaskordsest võidukäigust (või vähemalt selle algusest). Kompanii märtsikuus turule paisatud konsooli, Nintendo Switchi on praeguseks hetkeks müüdud 7,63 miljonit eksemplari, septembrikuus ilmunud miniatuurset Super Nintendot on ostetud aga juba 2 miljonit tükki. Menukas on olnud ka vaid eelmisel nädalal poelettidele jõudnud platvormikas „Super Mario Odyssey“, mida müüdi samuti üle 2 miljoni ning seda kõigest kolme päevaga! Teistest Switchi mängudest on edukad olnud veel „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ (4,42 miljonit),„ Mario Kart 8: Deluxe“ (4,42 miljonit), „Splatoon 2“ (3,61 miljonit) ja „1-2 Switch“ (1,37 miljonit).

