Septembri lõpus ilmunud „Middle-earth: Shadow of War“ – järg menukale „Middle-earth: Shadow of Mordorile“ – on lõpuks ometi kohale jõudnud. Margus ja Sten üritavad selgeks teha, kas tegu on õnnestunud järjega või mitte.

„Middle-earth: Shadow of War“ toob tagasi „Shadow of Mordori“ suurima tõmbenumbri – nemesis-süsteemi – ning laiendab selle üksikutelt tegelastelt tervetele keskkondadele. Mängija, kes astub taas esimese osa peategelase Talioni rolli, saab kokku panna oma unikaalsetest orkidest koosneva armee ning rünnata sellega vastaste kindluseid. Vaenlaste, kindluste ja ümbritseva maailma väljanägemine oleneb nemesis-süsteemi erinevate aspektide kokkumängust.

Võrreldes „Shadow of Mordoriga“ on lahingute mastaap kordades kasvanud ning peategelasel Talionil on seekord rohkem vahendeid ja võimalusi oma eesmärkide täitmiseks. Võimalus vallutada kantse ning määrata neile unikaalsete omadustega valitsejaid toob „Middle-earth: Shadow of Wari“ ka strateegilise elemendi ja laiendab seeria esimese osaga võrreldes veelgi nemesis-süsteemi haaret.