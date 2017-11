Ülikarmi režiimiga vanglas pole elu mitte lihtsalt karm, vaid elu pole üldse. Jah, südamed löövad ja kehaorganid töötavad, aga teised inimelu osad on sisuliselt ära lõigatud. Supervalvega vanglad on mõeldud hoidma maailma kõige ohtlikumaid mehi eraldatud tingimustes – mis tähendab, et vangid veedavad suurema osa ajast üksikkongis ja neil on teistega väga vähe kokkupuuteid. Ameerikas kannab riigi kõige karmim vangla ametlikku nime United States Penitentiary Administrative Maximum Facility in Colorado ehk lühemalt ADX Florence. AskMen uuris selle ülirange režiimiga asutuse elutingimuste kohta ise 10 aastat Rootsi kardinate taga istunud vanglakonsultandilt Larry Levine’ilt.

„See on nii sügaval maa all, et päikesevalgus jõuab sinna torude kaudu,“ kirjeldab mees. „Mõtle, kuidas mõjub see sinu tervisele ja meeleseisundile pärast aastaid ja aastaid. See oled sina kuni oma elu lõpuni, kui oled seal täiskaristusega.“

Kongid