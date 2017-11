Üks suurejoonelisemaid saavutusi vabadussõjas oli Eesti jaoks Landeswehri sõja võitmine. See hõlmas samuti hulga lahinguid, mida on otstarbekas vaadelda koos. Meie võitu rikastab seegi, et sakslasi peeti palju kõvemast puust sõjameesteks kui Vene punaväelasi. Tuleb siiski kohe mainida, et Eesti sõjavägi ei võidelnud sel korral Saksa riigi regulaararmeega, vaid baltisakslastest ja Saksamaa kodanikest moodustatud vabatahtlike väeosadega, millest Landeswehr oli Lätimaa elanikest moodustatud maakaitsevägi ja Rauddiviis Saksa sõjaväelastest loodud vabakorpus. Landeswehri lätlastest ja venelastest üksused eestlaste vastu ei sõdinud, võitlust pidasid ainult sakslased. Pärast Riia vallutamist Punaarmee käest 22. mail jätkasid Landeswehri üksused mai lõpus edasitungi põhja ja kirde suunas. Kuidas siis eestlased ja sakslased, kes asjaolude sunnil olid võidelnud liitlastena Punaarmee vastu Lätis, omavahel tülli pöörasid? Cēsises (Võnnus) sattusid sakslased 2. juunil kokku põhja poolt lõunasuunas edasiliikuvate Eesti 3. diviisi, soomusrongide ja Läti 2. Cēsise polguga, kes jälitasid ida poole pagevaid Läti punakütte ja olid nimetatud linna saabunud juba 31. mail. Mõlemapoolse kahtlustamise ja otsese vaenulikkuse tulemusena puhkes peagi relvakonflikt, mille sõlmpunktiks saigi Cēsis. Pärast esialgset läbirääkimiste ja ultimaatumite esitamist toimus esimene tulevahetus 5. juuni õhtul kell 19.00 Cēsisest lõuna pool Amata jõe silla juures, kus Landeswehri üksus üritas vallutada meie soomusrongi nr 2, kuid löödi kuulipildujatulega tagasi.

Sellest sai alguse juba veidi tõsisem sõjategevus, mille käigus sakslased vallutasid 6. juuni hommikul Cēsise linna ja tõrjusid 8. juunil tagasi eestlaste katse see tagasi vallutada. Seega olid esimesed relvakokkupõrked vaatamata kohatistele edusammudele eestlastele ja lätlastele kokkuvõttes edutud.

Meie ebaedu põhjusteks olid kindlasti vead juhtimises, kuid ka vajaliku ülekaalu puudumine nii meeste kui ka tulejõu osas. Lisaks tuleb tunnistada, et Eesti sõjamehed tundsid sakslaste suhtes ka teatud respekti. 10. juunil hakkas kehtima lääneliitlaste missioonide sobitatud vaherahu ja mõlemal poolel oli nüüd võimalik toimunust järeldused teha. Tundub, et eestlastel õnnestus see paremini. Sakslaste resoluutne tegutsemine sundis meid hoolikamalt valmistuma edasiseks võitluseks ja suhtuma uude vaenlasesse suurema austusega kui Punaarmeesse. Sakslased aga jäid loorberitele puhkama, leides nähtavasti, et eestlased on küll natuke kõvemast puust vastased kui Läti punakütid, kuid sakslased on neist iga kell üle. Kaotused olid Landeswehri sõja esimesel etapil suhteliselt väikesed.