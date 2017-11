Ühel hetkel on sul elu parim päev. Järgmisel hetkel on su telefon tualettpoti põhjas ning maailm variseb kokku. Mida teha?

SciShow teadusspetsialistid annavad allolevas videos nõu, kuidas uppunud telefoni päästa.

Kui telefon on märg ja ikka veel töötab, siis lülita see kohe välja. Pane vastu tungile telefon sisse lülitada, et kontrollida, kas see töötab.