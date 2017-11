Pole vast uudis, et kõik tänavused pommuudised tulevad kas isejuhtivate sõidukite või elektriajamiga autode vallast – võidujooks toimub juba mõnda aega ning Jaapani autotööstusel on kõva sõna sekka öelda.

Järjekorras 45. Tokyo autonäitus toimub tänavu 27. oktoobrist 5. novembrini ning arusaadavalt on just Jaapani autotootjad siin väljas oma suurimate uudistega. Accelerista valis välja viis põnevamat tooteuudist, mis vihjavad, millised uudismudelid lähiajal turule tulevad.

Otse loomulikult on Tokyo autonäitusel kõige rohkem juttu seninägematu disaini ümber. Toyota ja Mazda ehk välja jätta – nende uus trend on pigem muljas ja ülima aerodünaamilise täiuslikkuseni püüdlev kujustus – on üldpilt nurgeline, isegi kuri.

Seega „jõuline” ja „sportlik” saavad lähiajal veel jõulisemaks ja sportlikumaks, mida iganes see siis disainerite arvates tähendama peaks. Ian Callum nentis intervjuud andes, et ta ausalt ei saa aru autotööstuse trendist, teha kõik autod kurjameelseks – kes peaks tahtma jõhkardiga sõita? Noh, vastus on lihtne – peaaegu kõik (kui vaadata maasturilaadsete võidukäiku).

Aga lähme isiklikuks: Subaru väljapanek on pälvinud pressilt heakskiidu, mõni kolleeg julges kõva häälega välja öelda, et lõpuks ometi on nad palganud disaineri. Noh, ei tea ... meile siin meeldib Subaru igasugusel kujul. Uus kuju on mitte üleliia kuri, aga pigem selline ... pressiv. No järelikult „jõuline”.

Mitsubishi ja Nissan seevastu on asunud hirmuunenägudega võitlema ning ajavad Peltsebuli välja Peltsebuliga: nende uued ideeautod näevad välja kui Star Wars’i filmist välja astunud monstrumid.

Jällegi, mis siin arvustada. Ilu on vaataja silmades, ja kuulaja kõrvades – Eesti popim ansambel on Patune Pool, asi see siis pole enda jaoks monstrum-maasturilaadseid kauniks mõelda! Peaasi, et nad sõna „maastur” välja ei võta.

Kõik algab välimusest, aga ei vii kokkuvõttes kuskile, sest tõelised uued uudised tulevad mootorikatte alt. Ja nii vaadates on Nissanil, Toyotal, Hondal jt rabavaid arenguid, mille kohta ei oska öelda muud kui et andke siia!