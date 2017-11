„Cuphead“ kuulutati välja juba kaks aastat tagasi, ent kohale jõudis see alles tänavu. Mäng paistab silma sellega, et näeb välja nagu 1930ndate multikad poleks kunagi kuhugi kadunud, lisaks on kurikuulus selle kõrge raskusaste.

Teos sisaldab endas nii suuri bossivõitlusi kui ka nende vahele mahtuvaid n-ö tavalisi, pisut standardsemaid tasemeid, kus tuleb väiksemaid vastaseid hävitada, nende rünnakute eest põigelda ning kõike seda tehes ka ekraani vasakust servast paremale jõuda.

Teooria on lihtne, ent kas ka praktikas möödub kõik muretult? Just seda videos uurimegi!