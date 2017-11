Ühe miili klubiga liitumine pole lihtne. See nõuab kalkuleeritud riskeerimist, samuti ka omajagu julgust, märgib Men’s Health. Üks paarike saatis ettevaatuse põrgusse ja otsustas lennuki tillukese kempsu piiravad olud vahele jätta. Selle asemel asusid nad otse teiste reisijate keskel suuseksi harrastama.

48-aastane naine vahistati selle eest, et ta tegi oma lennukiistmel olles kõrvalistuvale 28-aastasele mehele suuseksi. Ametnike teatel selgus, et mees ja naine olid enne vahejuhtumit võõrad. Naine siirdus Nashville’i ja mees Miamisse. Ühes lennukis said nad kokku vaid seetõttu, et kasutasid esmalt sama Los Angeles-Detroidi lennuliini.

Detroidis maandudes koostati mõlemale protokoll ja nüüd võib neid oodata kriminaalsüüdistus. Uurimine käib ja pole teada, kas paarikest süüdistatakse lihtsalt korrarikkumises või kuriteos.