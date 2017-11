Väga võimalik, et sa armastad õlut juua, aga kas sa oled kunagi mõelnud, et sellega võiks süüa teha? Purju sellest söögist ei jää, kuna alkohol aurab kuumusega ära, aga õlu lisab toidule rikkalikku maitset. Men’s Health pakub lausa viit retsepti, kuidas õllega teha maitsvat toitu ja lisaks ühe õllekokteili oma. Vahendame neid ükshaaval.

u 1 kg porgandeid, puhastatud ja lõigatud 5 cm pikkadeks ja 1 cm jämedateks pulkadeks

8 salveilehte

1 rosmariinioks

2 tüümianioksa

1 loorberileht

1/2 tassi šokolaadibocki või muud tumedat õlut

meresoolahelbeid

Valmistamine:

1. Sulata suurel pannil keskmisel kuumusel või. Kuumuta umbes 5 minutit, kuni see muutub kuldseks ja lõhnab pähkliselt. Lisa pannile porgandid, salvei, rosmariin, tüümian ja loorber. Kuumuta aeg-ajalt segades umbes 25 minutit, kuni porgandid on pehmed. Maitsesta soola ja pipraga. Vala sisse õlu ja küpseta, kuni porganditele on tekkinud vaap, umbes 5 minutit.

2. Tõsta porgandid taldrikule, piserda peale pannil olevat kastet ja maitsesta meresoolahelvestega. 6 portsu.