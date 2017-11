2014. aastal leiti ühes uuringus, et eeskätt sporditeemaliste videomängude mängijail tõusevad enesekindlus ja enesehinnang – mis on magamistoas kindlasti kasuks. Madal enesekindlus võib viia erinevate seksuaalsete probleemideni, muuhulgas kahanenud libiido ja impotentsus.

Kuna videomängudel on kehv maine, võib eeldada, et nende mängimisel pole mingeid kasulikke omadusi – eriti, mis puudutab seksi. Mõtleme stereotüübile videomängude mängijast: keldris elav neitsi, kel puuduvad nii sotsiaalsed kui seksuaalsed oskused, kuna ta ei mõtle muule kui lehmade tapmisele mängus „The Witcher 3“. Aga kui täpne see klišee ikka on, küsib FHM . Mis siis, kui mängud mõjuvad tegelikult hoopis hästi, kuna muudavad sind rõõmsamaks, vähendavad stressi ja isegi parandavad su seksuaalelu? Altpoolt leiad sellele kaheksa kinnitust.

Kui sul on voodis kestmisega probleeme, siis on aeg pult haarata. Teadlased on leidnud, et videomängude mängijad kannatavad selle häda käes vähem.

Need muudavad sind seksikamaks

No mitte mingi nõiatrikiga. Aga on leitud, et näiteks sellised mängud nagu Tetris vähendavad isu toidu ja alkoholi järele. Nagu me teame, meeldivad naistele füüsiliselt terved ja vormis mehed.

(VIDA PRESS)

Mängud vähendavad stressi

Draamasarjas „Kaardimaja“ mängib Frank Underwood õhtuti tulistamismänge, et maandada päevastest poliitilistest kammaijaadest tekkinud stressi. Sel on ka teaduslik taust. 2014. aastal leiti Londoni ülikooli kolledži uuringus, et mõned tunnid päevad videomänge mängivatel inimestel on kergem vabaneda tööga seotud stressist. Arvestades, et stress on peamisi seksiisu vähendajaid, on see kindlasti kasulik teadmine.

Mängud aitavad sebida ka päriselus

Aasta on 2017 ja paljud videomängud on ühendatud internetiga, võimaldades suhelda inimestega üle maailma. Ja 43% mängijatest on naised. Ühe küsitluse andmetel on umbes üks inimene kümnest saanud kokku mõne inimesega, kellega veebimängu mängides tutvuti.

Abi on ka depressiooni põdejatele

Ühe 2011. aasta uuringu andmetel võib mittevägivaldsete mängude mängimine vähendada depressioonisümptomeid kuni 57% võrra. Depressioon aga mitte ainult ei lõhu suhteid, vaid on ka seksuaalelule tuumapommi mõjuga.

Mängud arendavad koordinatsiooni