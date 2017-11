Peaminister Jüri Ratas ütles täna kõrgemate riigikaitsekursuste lõpukõnes, et Eesti võtab kaitseküsimusi tõsiselt ja panustab riigina nii iseseisvasse kaitsevõimesse kui kollektiivkaitsesse, aga ka diplomaatiasse, mis on meie julgeoleku eesliin.



„Eraldi toon välja tugeva tempoga arenema hakanud Euroopa Liidu kaitsekoostöö. Seda tempot eesistujana oleme püüdnud hoida. Oluline on nüüd ja tulevikus vaadata, et kollektiivkaitse nurgakiviks oleva NATO ja Euroopa Liidu vahel ei teki kaitseküsimustes võistlusmomenti või tarbetut dubleerimist,“ toonitas peaminister.



Ratas rääkis kaitsekursuste osalejatele, et külastades Tallinna digivaldkonna tippkohtumise ajal Tapa sõjaväelinnakut koos Briti peaministri Theresa May ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga, oli tal au näha liitlaste solidaarsust ja veenduda NATO heidutuse tõsiseltvõetavuses.



Peaminister rõhutas samuti, et Eesti töötab pidevalt oma kaitsevõime arengu nimel. „Eesti kaitsekulud jäävad 2% tasemele, sellele lisaks tulevad liitlaste vastuvõtmiseks vajaliku taristu kulud ja praeguse valitsuse otsusega loodud kaitseinvesteeringute fond, et kiirelt suurendada laskemoonavarusid. 2018. aastal on kaitsekulud 518 miljonit eurot ja mitte kunagi varem pole see summa nii suur olnud.“



Jüri Ratas tutvustas kohalviibijatele kaitseväe 10-aastase arengukava, mille raames suureneb ajateenijate arv 3200-lt 4000-ni, ning ID-kaartide sertifikaatide uuendamisega seotud olukorra hetkeseisu.



Kõrgemaid riigikaitsekursuseid on praegusel kujul korraldatud alates 1999. aasta novembrist. Eeskuju võeti Soomest, kus analoogseid kursusi on korraldatud juba 1961. aastast. Kursuste vilistlaste hulka kuulub ka peaminister Jüri Ratas, kes läbis kursused 2012. aasta oktoobris.