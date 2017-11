Razer – ettevõtte, mis on siiani tootnud mänguritele suunatud klaviatuure, hiiri, kõrvaklappe ja sülearvuteid – siseneb mobiiliturule esitledes nutimobiili Razer Phone. Kas see suudab aga tuua telefonid tõsiseltvõetavate mänguplatvormide hulka?

Razer Phone hakkab pilti kuvama 1440p resolutsiooniga varieeruva kaadritihedusega 5,7″ ekraanil, mida jooksutab 8Gb muutmälu ning kuni 64Gb täiendatavat mälu andmete ja mängude jaoks. Mõttetööd teeb tipptelefonide standardiks saanud Snapdragon 835 protsessor. Heliriba hakkavad mängima ettepoole suunatud stereo Dolby Atmos kõlarid, hetkede jäädvustamiseks on telefonil kahe objektiiviga 12 megapikseline kaamera, millest esimene on 1,8 ja teine 2,6 avaga . Kõik see hakkab energiat ammutama 4000mAh akult ning kasutajamugavust pakub Androidi operatsioonisüsteem. Disainilt näeb telefon välja liigagi minimalistlik, sest puuduvad mänguritele suunatud toodetele iseloomulikuks saanud kirju välimus ja LED-tuled.

Sarnaselt Apple’i uusimatele nutitelefonidele, puudub ka Razeri mobiililt kõrvaklappide väljund. Kõik toimingud hakkavad toimima läbi telefoni all oleva USB-C liidese. Kui kõrvutada Razeri telefoni teiste tootjate tipptoodetega, hakkab silma vaid uus ekraan (Sharp IGZO paneel), mis toetab kuni 120Hz kaadritihedust. Sellega uuendused ka piirduvad.

Razer Phone’i Euroopa soovituslikuks hinnaks saab olema 750 eurot ning eeltellimusi saab teha juba praegu. Esimesed telefonid jõuavad tellijateni aga alates 17. novembrist.