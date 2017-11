Enne kui uus iPhone X poelettidele jõudis, tundsid eksperdid muret, kas telefoni uus lisaseade – näotuvastus – ka päriselt turvaline on. Apple kinnitas, et näotuvastusandmed säilitatakse telefonis, kuid nüüd on selgunud, et neid jagatakse ka kolmandatele osapooltele.

Näotuvastussüsteem loodi, et vahetada välja seni kasutusel olnud sõrmejäljelugeja, mis avab telefoni ekraaniluku. Selleks on telefonil sensorid, mis skaneerivad kasutaja näo ning loovad sellest matemaatilise mudeli.

Seni on muretsetud, kas näotuvastust on võimalik ära petta näiteks kaksikute või telefoni omaniku pildiga. Kui viimane pole seni õnnestunud, siis kaksikute puhul on olnud tulemused erinevad. Näiteks Eesti tuntuimad kolmikud Liina, Leila ja Lily Luik said õe näo järgi seadistatud ekraanilukust ka oma näoga kenasti läbi.