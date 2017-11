Uus XV on ehitatud Subaru globaalsele platvormile, mis naljakal kombel säilitab ka tema esialgse seose Imprezaga, kuid muus osas on tegu täiesti uue autoga. See saab Stockholmi lähistel paikneva Trosta Park rajakompleksi katsetel kiiresti selgeks.

Esimesel vaatlusel on kõik XV defineerivad jooned alles – tegu ei ole kandilise püüan-olla-maastur-aga-tegelikult-olen-esiveoline-tüüpi krossoveriga. XV on täpselt vastupidine, pakkudes sümmeetrilist nelikvedu ja samas säilitades pigem voolujoonelise ja veidi agressiivse välisilme.

Sõitjateruumist vaatavad vastu mugavad nahkistmed, mis on ilmestatud oranžide õmblustega. Armatuurlaud ja keskkonsool on osati kaetud nahaga (või vähemasti selle imitatsiooniga), mis jätab soliidsema üldmulje kui vanemates mudelites domineerinud plastik.

8-tollise ekraaniga infolustisüsteem on selge, arusaadav ja eelkäijaga võrreldes valgusaastaid eespool. Jalaruumi leidub nii ees kui taga, taga istujate pea-ja jalaruum on eelkäijaga võrreldes ka veidi (vastavalt 9 ja 26 mm) kasvanud.

Uut XV-d pakutakse kahe mootoriga, mis paaritatakse vaid uue Lineartronic CVT-automaatkastiga. Varustuse tasemeid on kokku kolm ning rohkem detaile näeb esialgu vaid ühe edasimüüja lehelt.

Enne argipäev ...

Autod kätte jagatud, alustame sõitmist tavateedel. Kõikidele ekipaažidele on ette antud ca 160 km ring, kus uue XV igapäevasõidukarakteristikat katsetada saab.

Minu istumise all on kaheliitrise mootoriga variant ning üldmulje on hea – mugav, pehme, vaikne, kerge rooliga, infolustisüsteem on intuitiivne ja mööndustega kiire ning ka helisüsteem ei kaota vaiksesse sõidumühasse mingeid meloodilisi nüansse.

Kritiseerida võib aga 2-liitrist bensiinimootorit, mis koostöös CVT-ga loob eelnenud kahtlustele vastava jõuetu ja iseloomutu sõidupildi. Automargilt, kelle müdisevad boksermootorid suudavad toota vägagi ülendavaid helisid, ootaks mingitki isikupära ja äratuntavust – kusjuures seda saab ka vaikseks ja mugavaks jäädes säilitada.

CVT-kasti on sisse programmeeritud ka tehislikud „sammud“ – rahuliku kiirenduse korral neid tunda pole, aga jõulisema pedaalitallamise korral on käiguvahetused tuntavamad , et CVT-le omast „kummipaelakiirenduse“ muljet natuke leevendada. Mina veel müüdud pole – pigem mugavusele rihitud auto puhul võiks kiirendus vabalt ka elektriautolik olla.

Uuel XV-l on standardvarustusena peal ka EyeSight – Subaru aktiivne turvasüsteem, mis jälgib ümbritsevat liiklust ning ohu ilmnemise korral sekkub vajadusel ise. Seda, kuidas hädapidurdus täpselt tundub, saan proovida juba veidi aja pärast.