See võib tunduda teisega arvestav lause, aga tegelikult jätad endast nii feminismist riivatud vääraka mulje. Keegi ei tunne end solvatuna, kui pakutakse arve maksmist – ja kui see on naise jaoks probleem, siis ta ütleb.

Su kohtingukaaslast ei morjenda absoluutselt, et sinu eksnaine leiutas vähiravimi. Endisest naisest või pruudist ei tohiks rääkida ei esimesel, teisel ega isegi kolmandal kohtingul. Deidikaaslane tahab hoida illusiooni, et su eks on ammu surnud ja maha maetud.

3. „Kas sa tavaliselt riietudki nii?“

Sest iga naine tahab ju hirmsasti kuulda lauset, mille sisu on „Ma vihkan su riietust, ära jumala eest enda moodi riidesse pane“. See lause võib kõlada nagu midagi väga veidrat, aga seda kasutatakse ehmatavalt sageli.

4. „Kas ma tohin sind suudelda?“

Kui elekter säriseb ja see võiks füüsiliseks minna, siis on seda kohe tunda. Loa küsimine suudlemiseks on enamasti tujurikkuja.

5. „Ma pean sind hea muusika osas harima.“

See kõlab umbes nii: „Sinu armastatud muusika imeb“.

6. „Tema tellib ...“

Kui naine pole just ise avaldanud soovi, et tema eest tellitaks, siis ei tohiks seda eeldada. Sa tellid talle salati, aga äkki tahab naine hoopis burgerit?

7. „Kui sa mu emaga kohtud ...“

Esimesel kohtingul on varavõitu hakata oma vanematest rääkima. Mõne naise jaoks võib see olla meelitav, et neid juba soovitakse võtta kellegi perekonnaellu, aga enamikul tuleb hirm nahka.

8. „Me peaksime kindlasti ...“

Ning ka on varavõitu hakata tulevikuplaane tegema. Kõigepealt peaks teil olema n-ö ametlik suhe ja alles siis võid kasutada sõna „meie“.

9. Rassism, seksism, homofoobia

Kui sul on midagi sellist öelda, siis ära tee seda vähemalt esimesel kohtamisel. Ja kui sa tahadki jätta endast s**apea muljet, siis lase kaaslannal esmalt mõni tund meeldiva kohtingu illusiooni nautida.

10. Poliitikateemad

Kui sa just ei tea, et oled kohtamas parteikaaslasega, siis väldi esialgu seda teemat. Poliitikajutud, eriti valimiste ajal, rikuvad sõprusi ja keeravad tuksi

11. Usk