„Paremsirge, kannaga näkku, teise jalaga löök säärde. Ta on pikali. Vasak käsi jääb kaitseta ning see annab ideaalse võimaluse teha valuvõtet. Kolm õrna patsutust matile ning võitja on selgunud. Ma olen jumal! Ära mängi jumalaga!“

Nii tutvustab EA 2018. aasta 2. veebruaril ilmuvat mängu „EA Sports UFC 3“. Selle kaanestaariks on loomulikult Conor McGregor oma kahe tiitlivööga.

„UFC 3“ ilmub PlayStation 4 ja Xbox One platvormidel ning toob uuendustena teiste seas karjääri mängulaadi, millele on lisatud mängusisene sotsiaalmeedia süsteem, ning kaks mitmikmängulaadi Stand & Bang ja Submission Showdown. Mängu loominguline režissöör lubab täielikult parandatud mängitavust, mille tagab uudne animatsioonitehnoloogia. Seetõttu on iga löök ja võte strateegilisem, tõepärasem ning pakub rohkem silmailu.