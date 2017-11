Juulikuus ostis Hiina edukamaid veebikirjanikke Zhang Wei klaasikese viskit, mis maksis natuke alla 10 000 Šveitsi frangi ehk umbes 8600 eurot. Talle öeldi, et tegu on 1878. aastast pärineva Macallani ühelinnaseviskiga, mis valati talle seni avamata pudelist. Tuleb välja, et see kõik oli vale, vahendab Esquire.

36-aastane Wei oli koos oma vanaemaga Šveitsis puhkusel, kui sattus St. Moritzi hotellis Waldhaus Am See kõnealusele viskipudelile. Mees tahtis otsa ühe klaasikese – ilmselt kalleima Šoti viski klaasikese, mis eales müüdud. Hotelli juht Sandro Bernasconi kiitis kalli viski avamise heaks. Mõned päevad hiljem postitas Wei internetti , et Macallanil oli „hea maitse. Ja asi pole mitte ainult maitses, vaid ka ajaloos“.

„Kui sattusin kokku väärika napsiga enam kui saja aasta tagant, siis kõhklusi suurt ei olnud,“ märkis mees. „Mu vanaema, kes mulle sel reisil seltsi pakkus, on ainult 82, jook aga 139 aastat vana – samas eas kui mu vanaema vanaema.“