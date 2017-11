Trey Parker ja Matt Stone on ennast jällegi ületanud – kui 3 aastat tagasi saime seigelda võluritega täidetud fantaasiamaailmas, et võidelda draakonitega ning otsida üles Tõepulk, siis nüüd on see hüljatud superkangelaste kasuks, kelle suur eesmärk on leida… ee, kadunud kass?

Ubisofti poolt arendatud rollimäng algab küll huvitavalt – esimese asjana on mängija ülesandeks kergendada oma keha ühe vägagi imeliku minimänguga, mille sooritamiseks oleks justkui vaja ühtteist sõrme – ent üleüldine algus on aeglane. Nimelt ei alga kõik kohe enda superkangelase loomisega, vaid jätkab sealt, kus „South Park The Stick of Truth“ pooleli jäi. Tänu sellele ei tundunud esimesed paar tundi minu jaoks eriti huvitavad, eriti kuna ma polnud eelmisele osale oma käsi külge saanud („The Fractured But Whole'i“ eeltellimisega tuli küll „The Stick of Truth“ tasuta kaasa, kuid mina soetasin teose peale väljalaskekuupäeva).

Kuigi alguses on mängija ülesandeks leida ülesse kadunud kiisu, muutub see üsna kiiresti South Parki tuuriks, mis sisaldab strippareid, preestreid, ninjasid, vanainimesi ning kuuenda klassi lapsi. Naljade koha pealt on mindud põhimõttele, et kvantiteet>kvaliteet, sest iga viie minuti tagant kõlavad kaka-naljad ikkagi ei suutnud mind mitte kunagi itsitama panna. Telekad mängivad Cash for Goldi pilaversiooni ning minu lemmiksektsioon hõlmas võitlust Sheila Broflovski vastu, samal ajal kui taustamuusikaks mängib „Kyle’s Mom Is a Big Fat Bitch“.