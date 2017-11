Popularmechanics ütleb, et rahvas on hääletanud – järgnevad kuus masinat on kõige stiilsemad ajaloo hämarustesse vajunud autod, mida tänasel päeval on võimalik (kuskilt) raha eest osta. Hämarautod, unarautod, obskuursed autod – kuidas neid ka ei peaks nimetama. Igatahes ei saanud ükski neist oma ajastul väga populaarseks või siis on lihtsalt haruldane.

Morgan Aero 8

Morgan on tuntud oma pööraste lahtiste kolmerattaliste poolest, aga varem oli neil Aero 8. BMW V8 mootoriga ja retrokujundusega auto veereb päris kenasti. Aga kuna Morgan on alati olnud nišibränd, siis on need kaunis harva kuskil müügil.