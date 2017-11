Briti perekonna puhkuse lõpp oli eriti kehv: nad pidid neljatunnise lennu jooksul istuma paberihunniku alla peitunud okse kõrval.

Vahejuhtum leidis aset Jet2 lennul Küproselt Suurbritanniasse, kirjutab Daily Mail. Nimelt avastas Casewellide perekond, et nende kuueaastase tütre istme all on eelmisest reisijast sinna jäänud okse. Pardameeskonnale anti leiust teada, kuid ainus, mida töötajad tegid, olid selle katmine pabersalvrättidega. Sealjuures ei antud isegi uusi istekohti.

Samal ajal oli leviv oksehais väljakannatamatu.

Terve puhkus läks maksma 8000 naelsterlingit, mistõttu leiavad Casewellid, et okse istme all on lubamatu. Nüüd on Jet2 juhtunu eest vabandanud ja selgitanud, et okset ei koristatud ära seetõttu, et püüti ära hoida lennuki hilinemist.