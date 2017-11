Kanada lennufirma Sunwing kaevati kohtusse, sest nad lubasid serveerida oma lennul tasuta šampanjat, kuid reisijatele anti vahuveini.

Vahejuhtum leidis aset lennul Kanadast Kuubale, kirjutab Daily Mail. Reisija Daniel Macduff väidab, et just lubadus pakkuda tasuta šampanjat veenis teda lennupiletit ostma. Ka Macduffi advokaat tõi välja, et lennufirma pakkus lihtsalt šampanja odavamat versiooni.

Sunwingi esindaja kommenteeris, et taoline kaebus on väärtusetu ja kergemeelne. Samuti toodi välja, et nad on siiski oma kodulehel lubanud serveerida vahuveini – väidetavalt on kodulehte pärast kohtusse kaebamist uuendatud.