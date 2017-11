Londoni ülikoolis uuriti eri soost autojuhtide emotsionaalseid reaktsioone erinevates liiklusolukordades. Tuleb välja, et naised on roolis tigedamad kui mehed. Kas see peaks meid üllatama?

Suhkrust, jahust ja maasikavahust naisautojuhid on rooli taga koguni 12 protsenti tigedamad kui mehed – see selgus Londoni ülikoolis tehtud uuringust. Tõsilugu, naine kaotab rooli taga enesevalitsuse kergemini kui mees. Ja meid ei peaks see üllatama, sest see on loomuomane.

Kas see uuring ka paika peab või peaks seda võtma mõningate reservatsioonidega? Lugege lõpuni ja mõelge – kas „aeglased ja vihased naised” on meie meelepete või evolutsiooni eksitus?