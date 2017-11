* Anna korrapäraselt ja kahetsuseta altkäemaksu. Lapsed on ähvardustele immuunsed.

* Ainult loll mees ei hoia last kandelinaga seljas kandes üht kätt (jalalöökide) blokeerimiseks taskus. Sellest sõltub, kas ta ka edaspidi isaks võib saada.

Nõuandeid ja nippe meestele, kelle jaoks isadus on veel uus asi. Mida üks paps 2017. aastal isaksolemisest võiks teada, kirjutab GQ .

* Täiesti normaalne on kasutada last sotsiaalse karguna. Väljend „Laps, sa paistad väsinud“ on aktsepteeritav viis end ükskõik millisest olukorrast välja teleporteerida.