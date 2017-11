Super Mario ja Nintendo sobivad kokku nagu sukk ja saabas – poleks esimest, ei eksisteeriks teist ja vastupidi. Seega ei ole imestada, et iga uue Nintendo konsooliga tuleb kaasa vähemalt üks toda Itaalia torumeest sisaldav videomäng.

Septembri lõpus Nintendo Switchile ilmunud „Super Mario Odyssey“ peaosas on muidugi kõikidele tuttavaks saanud ümar Itaalia torumees, ent mäng, milles ta üles astub, ei ole enam see, mida lapsepõlvest mäletad. Kogu tegevus toimub kolmandas dimensioonis ning Mariol on võime enda mütsi abil vaenlaste kehasid üle võtta. Näiteks võib temast saada dinosaurus.

