Juba varemgi on kahtlustatud, et iPhone X-il ei lähe vastupidavustestides väga hästi. Ars Technica nendib, et nüüd on kaks testi seda ka näidanud.

Elektroonikasait CNET viis läbi iPhone X-i mahakukutamise testi kolme jala ehk ca 90 cm kõrguselt. Esimesel katsel kukkus telefon küljele ja klaas selle nurgas pragunes. Teisel katsel pudenes nutiseade näoli ja sai veelgi rohkem mõrasid. CNET nentis, et telefoni mahakukkumine ilma ümbriseta „ei tule kõne allagi“.

CNETi testis sai telefon siiski vaid väliseid kahjustusi. Aga SquareTrade’i ekstreemsem kukutamiskatse mõjutas ka seadme toimimist. Arvestada tuleb küll ka seda, et nimetatud ettevõte pakub elektroonikaseadmetele tugi- ja kindlustusteenust.