Ükskõik, kuidas me õnne ka ei defineeriks, on siiski mõned asjad, mida mees saab teha selle heaks, et ta õnnel enda eest pidevalt põgeneda ei laseks. Psühholoogilise võimekuse treener ja vastavateemalise eneseabiraamatu autor Alok Trivedi nimetas kuus sellist asja, mida mees õnnelikum olemise nimel vältima peaks.

Kuidas olla õnnelik, selle kohta on hulk teooriaid, ideid, soovitusi, raamatuid jne. Seda tunnet mõõdetakse erinevate mõõdikutega. Mõned näiteks peavad õnneks rahalist sõltumatust, mõned seda, et ise ja lähedased inimesed on terved, kirjutab FHM . Mõned tahavad lihtsalt, et igapäevane töö, raha, suhete ja muuga seotud stress oleks nii väike kui võimalik.

Lõpeta võrdlemine

Lihtne on vaadata sõpru, naabreid ja eakaaslasi. Ära tee! Nii keskendud sellele, mida nemad teevad, selmet süveneda sellesse, mida sina peaksid tegema. Selline teguviis on kaotuse tee, kuna ikka ja alati leidub inimesi, kes on sinust targemad, ilusamad või edukamad. Ainus, kelle pärast pead muretsema, oled sa ise.

Lõpeta tagaajamine

Ära ütle enam endale, et „läheb paremaks“, kui sa teenid rohkem raha, saad ametikõrgendust, kolid suuremaase majja, sul on ilusamad riided jne. See on fantaasia, mille taga on psühholoogiline pettekujutlus ja ühtlasi on see vaid ettekääne mitte tegeleda käesoleva olukorraga. Need asjad võivad anda teatud õnnetunnet, aga ei lahenda probleeme ega muuda seda, milline sa oled.

Lõpeta olemast iseenda suurim vaenlane

Väga sageli on ainus inimene, kes ei lase sul olla õnnelik, sina ise. Kui sind tabavad kergesti negatiivsed mõtted nagu „ma pole piisavalt hea, et seda saada“ või „ma ei vääri seda“, siis seda ei juhtugi. Kui tahad elult midagi saada, siis on esimene reegel: usu iseendasse.

Lõpeta alati kõige turvalisemate valikute tegemine

Mis juhtus sinu suurte unistuste ja entusiasmiga, mis sul varem olid? Kas lendad pidevalt allpool radarit, kartes riskeerida ja tehes alati turvalisimaid otsuseid? Pea meeles, et hirm tõmbab ligi veelgi rohkem hirmu ja julgusetust. See on lõputu ring, mis sunnib sind ikka ja jälle võimalusi käest laskma ning takistab sul elult saada seda, mida sa tahaksid.

Lõpeta tänamatu olemine