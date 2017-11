Kairi Leivo on juba aastaid mardi- ja kadripäeva eel noori-vanu eesti rahvakommete kohaselt martideks ja kadrideks koolitanud: „Oleksime väga rahul, kui igas Eesti külas koputaks mõni mardisant kodude ustele peredele mardiõnne viima. Seepärast võtame tänavu asja hoopis suurelt käsile ning õpetame mardipäevakombeid pea igas paigas Viljandimaal ning loodame, et järgmisel aastal jõuame veelgi kaugemale.“

August Pulsti õpistu juhataja ja mardisandi koolitaja Kairi Leivo ootab kõiki, kes on 8. novembril Viljandis, astuma Viljandi pärimusmuusika aita, kus saab vahetult enne mardipäeva õppida selgeks kuidas marti joosta või hoopis teada saada kuidas oleks kombekas mardisandid vastu võtta. Sel kolmapäeval kell 18 on kõigil võimalus osaleda tasuta mardisandikoolitusel aidas.

Kõikidele teistele, kelle juurde tänavu ei jõuta, tuletab Eesti rahvakommete suur austaja ja tundja Leivo meelde paar ununema kippuvat mardijooksmise põhitõde: „Väga oluline on teada, et mardisandid ei lähe komme küsima, vaid lähevad pererahvale õnne, rikkust ja kõige kasvu viima. Marti joostakse kogu perega, kus on isa, ema, lapsed ning mõned vigurtegelased nagu näiteks sokk, kurg, karu. Mardil olgu vööl kasevits, millega inimestele tervist ja õnne vitsutada.“