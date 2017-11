Tuli ette ka juhtumeid, kus otsesed ülemad keelasid kandidaatidel katsetele minna, sest kartsid nende eduka läbimise korral eeskujulikest kaitseväelastest ilma jääda. Hiljem reguleeriti sellised ebakõlad kaitseväe juhataja käskkirjaga, mis lubas kaitseväelastel osaleda valikkatsetel vabal tahtel ja juhul, kui valikkatsed olid edukalt läbitud, garanteeriti liitumine üksusega.

Muidugimõista ei garanteerinud valikatsete füüsiline läbimine veel sajaprotsendilist edu. Viimane sõna, kas võtta isik üksusesse või mitte, jäi öelda instruktorite kolleegiumile pärast valiku lõppu.

Aastatega läbiviidud valikud ei olnud proovijatele kergete killast. Seda kinnitab ka erioperatsioonide valikkatsetelt väljalangenute hulk, mis oli tavaliselt 80–85% valikule tulnutest.

Standardite alandamine ei ole olnud erioperatsioonide loomuses ja sageli ei suudetud kaitseväes mõista, miks nii suur protsent isikkoosseisust kahenädalasel valikatsete perioodil välja langeb. Pikapeale siiski harjuti mõttega, et erioperatsioonid valivad välja vaid parimatest parimad, ning ajapikku hakati tundma ka uhkust oma alluvate üle, kes valikkatsed edukalt läbisid. Tuleb aga tõdeda, et erioperatsioonide üksuse arendustegevusse ei suhtutud alati positiivselt ja leidus ka kaitseväelasi, kelle silmis oli see üksus erinevatel põhjustel vaid kamp mõttetuid friike.

On ju arusaadav, et iga loodud uus võime toob kaasa lisatööd, vajab ressursse ja kaaderkoosseisu, ning see oligi rivaalitsemise peamiseks põhjuseks. Erioperatsioonid erinevad paljuski konventsionaalsetest üksustest – seda varustuse ja juhtimise, kuid ka mentaliteedi poolest. Nimelt on erioperatsioonide üksuste allohvitseridel meeskonna tasandil juhtimises väga tugev roll, seega on ohvitserid ja allohvitserid omavahel märksa lähedasemad kui konventsionaalsetes üksustes. Nii mõnelegi konventsionaalsele juhile jääb aga arusaamatuks, kui ülesannete täimisel demonstreeritakse konventsionaalsest raamistikust väljaspool olevat mõttelaadi ja mentaliteeti.

Väärt mehed

Tähtsat rolli erioperatsioonide arengus on läbi aastate mänginud NATO erioperatsioonide peakorter (NSHQ – NATO Special Operations Headquater). Näiteks 2008. aastal leidis aset toona veel NATO NSCC (Nato Special Operations Coordination Centre) töögrupi visiit luurepataljoni, hindamaks erioperatsioonide jaoskonna võimekust ja hetkeseisu. NSCC raport oli kokkuvõtlikult positiivne, kuid selles anti ka mõista, et saamaks Eesti riigi väiksusele vaatamata NATO kontekstis arvestavaks erioperatsioonide võimeks, tuleb meeskonnal veel väga palju tööd teha. Samas avati üksusele uksed NSCC pakutavatele, erioperatsioonide planeerimisega seotud kursustele, kuhu üksuse liikmeid ka saatma hakati.

Samal aastal mõisteti, et üksusel puudub kompetents ja vajalik kaaderkoosseis NATO erioperatsioonide standarditele vastavate meeskondade väljaõpetamiseks. Nii leiti sel hetkel ainsa töötava lahendusena, et isikkoosseisu tuleb saata 2009. aastal Ungaris toimunud rahvusvahelisele erivägede kursusele.

Vaatamata 2008. aasta ilusale avalöögile hakkas erioperatsioonide areng 2009. aastal eri põhjustel tasakesi allamäge veerema. Paljude arvates polnud projekt elujõuline. Kuid saatusel olid erioperatsioonide jaoks teised plaanid. Nimelt hakkas samal aastal toetama Eesti kaitseväe erioperatsioonide arengut Saksamaal asuv, USA juhitav Euroopa Erivägede Staap (Special Operations Command Europe) tänaseks reservis kindralmajori Mike Repassi juhtimisel.

Määravaks sai Eestis aastatel 2009–2011 USA maaväe atašeena teeninud eriväelasest rohelise bareti kolonelleitnant Schaeferi tegevus ja tugi erioperatsioonide arendamisel.

Kolonelleitnant Schaeferi (kes samuti on tänaseks reservis) teeneks võib pidada osalemist juba 2003. aastal toimunud seminaril kokkulepitud, kuid 2008. aastaks täielikult varjusurma vajunud mõtte ja kontseptsiooni elluäratamises ja praktikasse rakendamises. Oli ju kolonelleitnant Schaefer toona ise üks seminaril osalenutest. See kontseptsioon sätestas erioperatsioonide rolli sõjalises toetuses: olla jõu mitmekordistaja – varustada, treenida ja juhtida kohalikke elanikke.

Meie oludes oli sidemeks kohalike elanikega Kaitseliit.

Samuti tuleb Schaeferi teeneks lugeda abi erioperatsioonidele vajaliku varustuse hankimisel alates sidevahenditest kuni öövaatlusseadmeteni välja. See võimaldas eriüksusel edaspidi olla liitlasüksustega võrdväärne ja koostöövõimeline nii rahvusvahelistel õppustel kui ka tulevasel välisoperatsioonil Afganistanis.

Tõestamise aeg

Hoolimata positiivsetest arengutest kodumaa pinnal olid teised Euroopa riigid aastatel 2008–2012 eestlaste erioperatsioonide võime arengute suhtes pigem äraootaval seisukohal ja meie edusamme erioperatsioonide valdkonnas ei võetud üldiselt tõsiselt.

Rahvusvahelises NATO erioperatsioonide kogukonnas olime veel aastaid nagu balli müürilill, kellega mitte keegi tantsida ei taha. Kuid ka see olukord muutus lõpuks EOGle positiivses suunas.

Nimelt oli Eesti eriüksus 2010. aastaks juba piisavalt jõudu kogunud, et USA abiga Eestis läbi viia oma kvalifikatsioonikursus. Sellega langes ära vajadus lähetada võitlejaid pikale treeningule Ungarisse. 2010.–2012. aastal viis kursust SOCEURi abiga läbi USA erafirma NEK.

NEKi instruktorite endistest rohelistest barettidest koosnev koosseis oli kõrge professionaalsusega ja aitas meie eriüksuslasi ette valmistada tulevaseks, NATO erioperatsioonide kontekstis esimeseks tõsiseltvõetavaks missiooniks Afganistani Islamivabariigis. Välisoperatsioonile minek 2012. aastal ja sõjalise toetuse operatsioonide läbiviimine ISAF SOF sihtüksus 10 koosseisus koos USA ja teiste liitlaste eriüksustega oli taas kogemus, mis vormis meie eriväelasi professionaalsemaks. Andis neile väga vajalikke lahingu- ja juhtimiskogemusi ning lisas märkimisväärset prestiiži NATO eriüksuste silmis.