Tänaseks on sellest saanud firma tähtsaim mudel, mida on müüdud üle 5,4 miljoni eksemplari ning jõudis hiljuti oma viienda põlvkonnani. Viimasest juttu tulebki.

Eelkäijaga võrreldes jäi pikkus praktiliselt samaks, kuid laius kasvas ligi 8 cm ja teljevahe 9 cm, mistõttu auto sai oluliselt mahukam. Mudelivalikust kadusid universaal ja kolmeukseline versioon, jäi vaid viieukseline luukpära, mis rahuldab enamiku kasutajate vajadusi.

Ka on uue põlvkonna Ibiza disain oluliselt teravamate joontega. Esilaternad on terava kolmnurkse kujuga, sama motiiv jätkub küljepeeglites ning kordub auto tagaosas. Ka leiab rohkesti viiteid sportlikkusele, näiteks tagumise kaitseraua kujunduses.

Värvivalik on aga nadi. Kuigi SEAT pole õnneks kaasa läinud personaliseerumise hullusega ehk autokatust teist värvi värvinud, on ostja sageli hädas. Valikust puuduvad näiteks nii pärlmuttervalge ja hõbedane kui ka roheline värv. Arenguruumi on.

Siseruum

Kuigi tegu on väikeautoga, on õlgade kõrgusel harjumatult palju ruumi, tunne on nagu klass suuremas sõidukis. Ka tagaistujail on lahedalt ruumi, sest labajalad saab mõnusalt esiistme alla sirutada. Vaid juhi käetugi asub harjumuspärasest madalamal, mis on pisut ebamugav, kuid sellega harjub kiiresti.

Armatuurlaual kasutatavad materjalid jätavad lähemal tutvumisel jäiga mulje. Pisut pehmem plastik poleks andnud palju hinnalisa, kuid oleks välistanud võimaluse hilisemate naginate ja klobinate tekkeks.

Esiuste katteks on plastiga kombineeritud nahk ja riie, tagaustel üksnes plast ja riie. Mõistlik lahendus. Ustes on võimalik valida mitut värvi meeleoluvalgustuse vahel, samas testijad sellele tähelepanu ei pööranud, ilmselt lõi see meeleolu vaid disaineritele.

Pagasiruum (355 liitrit!) on topeltpõrandaga (lisavarustuses), mille alla mahub päris palju. Kotte-kompse aitavad paigal hoida kaks konksu ja võrk. Kui istmed alla klappida ja topeltpõrand kasutusele võtta, tekib peaaegu sile, üksnes kerge nurgaga kaubaruum. Esiuste suurtesse külgtaskutesse mahub 1,5-liitrine veepudel.

Näidikud on hästi loetavad, infolustisüsteem aga on klass omaette. Keskkonsoolis on spetsiaalne koht mobiiltelefoni jaoks, kus vastava võimekuse korral on võimalik mobiiltelefoni juhtmevabalt kiirlaadida (lisavarustuses).

Kuigi seda testida ei õnnestunud, on tegu sammuga tulevikku – järgmist telefoni ostes taipad seda juba küsida. Pärast autost lahkumist tuletab infoekraan aga meelde, et telefoni autosse ei unustaks. Väga lihtne, kuid oluline vidin!