Umbes pooled täiskasvanutest norskavad vahetevahel ja umbes veerand noriseb magades korrapäraselt. Väga sageli on unes norisejad just meessoost. Ning kuigi see on omamoodi naljakas, võib see magamistoas tõsiseid probleeme põhjustada, märgib Art of Manliness. Sa ei saa ise normaalselt välja puhata, häirid voodi- või toakaaslase und ja nii tekib palju ebameeldivat pinget. Siinkohal 12 nippi, et norskamist vähendada või sellest hoopistükkis lahti saada.

1. Vabane mõnest liigsest kilost

Rasvkude kaelal ja kurgu tagaosas soodustab norskamist.