Ihul kantav tehnika võib olla mõnikord natuke rohmakavõitu. Muidugi võib kõlada ägedalt, et sa kannad oma randmel kompuutrit, aga stiilsuse osas on need seadmed üsna sageli lati alt läbi läinud. Mõned brändid aga hakkavad juba asjale pihta saama ning ühendavad nutitehnoloogiat ja käekellasid nii, et need ka väga kenad ja stiilsed välja näevad – ning sobivad kasvõi pintsaku ja viigipükste juures kandmiseks. Esquire valis välja 15 nutikella, mis tänasel päeval on kõige väljapeetuma välimusega. Nutikad ajanäitajad on all järjestatud hinna järgi.

Timex Metropolitan+

U 112 eurot, timex.com