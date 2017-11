See on kõige tähtsam. See võib toimuda suurejoonelise žestina või lihtsalt pühapäevahommikul kodus. Aga mõtle sellele, mida ta tahaks, kui sa tuled välja selle väikese karbikesega.

Ettepaneku tegemine pühade ajal on harva kehv mõte. Valmistu tabama õiget hetke, hoia sõrmus käepärast ja vaata, millal on õige tunne. Asi on palju lihtsam, kui pole seda ideaalse hetke survet.

ÕL Mehele märgib omalt poolt, et eile Tartus esinenud ja täna Tallinnas üles astuva stand-up koomiku Daniel Slossi soojendusesinejal Kai Humphriesil on abieluettepaneku tegemise kohta üks oma tähelepanek. See puudutab just nimelt kihlasõrmust. Ise peatselt abielluv Humphries rääkis oma etteastes, et üks variant on osta kallis kihlasõrmus juveelipoest ja teine vägagi romantiliseks peetav viis on kasutada perekonnareliikviat, näiteks vanaemalt päritud sõrmust. Aga koomiku arvates võib see viimane variant olla pisut kõhe. Nimelt: eeldatavasti oli see sõrmus vanaemal sõrmes, kui ta omal ajal voodis vanaisa meheaud masseeris ...