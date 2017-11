Arvad, et Twitteri 280 tähemärgi piirang on liiga karm? Kaks Saksamaa meest leidsid viisi, kuidas postitada enam kui 30 000 tähemärki pikk säuts, mis oleks Twitteri peaaegu ajutiselt kinni pannud. Ning seda piirangust möödahiilimise trikki polnud isegi keeruline välja mõelda, vahendas Brobible The Next Webi.

Eelmisel nädalavahetusel postitasid kaks Saksa meest säutsu, mille algus kõlas umbes nii: „Rahvas! @Timrasett ja @HackneyYT suudavad ületada tähemärgipiirangut! Ei usu meid? Siit tuleb umbes 35 000 tähemärki tõestust.“

Ja sõnumile järgneski veidi üle 30 000 tähemärgi suvalist mõttetut teksti.