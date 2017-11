Kumbki pool püüdis seda ära kasutada ka vastase nõrgendamiseks propagandaga ja luuretegevuseks. Esines mõlemapoolseid ülejooksmisi. Selles saavutas edu just Eesti Rahvavägi. Paistab, et kogu see üritus väljus punaste kontrolli alt ja tõi endaga kaasa nn Pihkva katastroofi. Katastroof oli see muidugi Punaarmee jaoks, meile oli toimunu üheks silmapaistvamaks võiduks Vabadussõjas.

Kasutades asjaolu, et „vennastumises” osalesid peale sõdurite ka ohvitserid ja komandörid, algasid 20. mail salajased läbirääkimised Eesti kütidiviisi komandöri Leonhard Ritti ja I brigaadi komandöri August Aintsi ületulekuks Eesti sõjaväe poolele. 19. mail tõi üks külapoiss Kalkutino küla juures meie 7. polgu lipnikule kirja Ritilt, mis jõudis polguülema J. Andersoni kätte, kes teavitas sellest ülemjuhatajat.

Kohtumised Eesti esindajatega toimusid kolmel korral: 20. mail Tallinna kütipolgu rindelõigus Kalkutino lähistel, päev hiljem sama polgu lõigus Podlesje küla lähistel ja veel päev hiljem Viljandi kütipolgu lõigus Vašina Gora juures.

Seega tuli suurema ületuleku initsiatiiv Riti ja Aintsi poolt. Peale muude isiklike põhjuste said nad kindlasti aru ka Punaarmee raskest olukorrast kõigil kodusõja rinnetel ja võisid eeldada enamlaste peatset kaotust. Käegakatsutavas läheduses olid aga Punaarmee lüüasaamised Narva rindel, Lätis ja Leedus. 22. mail vallutas kindral von der Goltzi Saksa väegrupp Riia, Vilniuse poolt tungisid põhja poole Poola väed.

Sõja venimine, Punaarmee võimetus Eestit vallutada ja vennatapusõda (punaküttide poolt vaadatuna!), samuti traditsiooniliselt viletsad toitlustus- ja varustustingimused kallutasid punakütte kodumaale naasma, kasvõi ülejooksmise või vangiandmise hinnaga. Eriti altid olid sellistele meeleoludele muidugi punavõimu poolt sunniviisil mobiliseeritud Viru- ja Võrumaa mehed.

Ritt ja Eesti Rahvaväe staabiülem polkovnik Jaan Soots leppisid kokku plaanis, millega kavatseti vangistada ainsa hoobiga kogu Punaarmee 12 000 mehest koosnev Pihkva grupp, sealhulgas ligi 4000 Eesti kütidiviisi võitlejat. Seejuures oli plaani teostamine mitmel korral lausa noatera peal, 22. mail vangistas reetmist ja kahjurlust kahtlustav Viljandi polgu komandör Karl Kanger isegi Riti, kuid brigaadi komissar lasi mehe jälle vabaks.

Kanger: „Riti arreteerimine sai teoks veel enne, kui ma uuesti polgu staapi jõudsin. Vahele aga astus brigaadi staap, kus loost siiski kuidagi teada saadi. Brigaadi komissar Alkrat sundis meid Ritti silmapilkselt vabaks laskma, kuna tema vastutavat Riti ustavuse eest oma peaga. Ritt vabastatigi ja ta sõitis veduril tagasi Irboskasse, brigaadi staapi.”

23. mail saabus Irboskasse Nõukogude Eesti armee Revolutsioonilise Sõjanõukogu uurimiskomisjon eesotsas endise punaküttide juhi Jakob Palvadrega. Pärast lühikest juurdlust otsustati Ritt ikkagi arreteerida. Mees aga oli sõitnud koos Aintsiga rindele Tallinna polku ega reageerinud telefonitsi antud käsule staapi tagasi pöörduda.

Ülejooksmine

24. mai varahommikul asus Eesti sõjavägi rünnakule Petseri ja Pangevitsa vahelises lõigus. Kütidiviisi tervikuna ei õnnestunud siiski vangi võtta. Vangi langes Tallinna polgust ja inseneriroodust umbes 600 meest.

Üle tulid 1. Tallinna kütipolgu rindelõigus Podlesje küla juures diviisikomandör Ritt, I brigaadi komandör Aints, Tallinna polgu komandör Bernhard Hanson, sama polgu pataljonikomandör Karpa. Peale nende veel mõni ohvitser: A. Bauman, Rudolf Övel (1. kütipolgu majandusülem), Johannes Vaino, August Karjamaa, Ferdinand Tingre, August Kirpu, Aleksander Eisler, Hans Parts. Hiljem, peale lõunat tuli Podgorje küla juures üle ka I brigaadi staabiülem Karl-Trofim Masik, kes oli seni kahjustanud võimaluste piires punaste tegevust. Tasub ka märkida, et enamik ületulnud punaküttide komandöridest olid väga noored mehed: Ritt 27aastane, Aints 26, Masik 24, Hanson 22, Tingre 25.

Sellega jäid Eesti kütidiviisi I brigaadi üksused täielikult ilma igasuguse operatiivse juhtimiseta, katkes isegi side Nõukogude Eesti armee ja diviisi staabiga, mis tõi kaasa üleüldise koordineerimatuse ja segaduse. Venelased uskusid, et üle on jooksnud kõik Eesti punakütid, see põhjustas paanika.

25. mai hommikul kell pool üheksa alustasid raudteel pealetungi ka meie soomusrongid ning Moglinos algas võimas lahing Punaarmee omadega. Vaatepilt oli muljet avaldav – meie poolt osales neid kolm ja punaste poolt kaks. Kell pool kaks vaenlane taganes ja järgnes meie vägede kiire edasiliikumine kuni Pihkvani. Sama päeva õhtul tungisid kuperjaanovlased ja soomusautod Pihkvasse sisse ja hõivasid selle ilma võitluseta.

Punaste üksused taganesid

Punaste rinne lagunes täielikult ja mingist organiseeritud vastupanust enam rääkida ei saanud. Iga üksus rindel taganes enda komandöri äranägemise järgi. Seda tunnistavad ka Eesti vägede kaotused Pihkva operatsioonis: kaheksa surmasaanut ja 39 haavatut (seejuures kuprejaanovlastel kõigest seitse haavatut).

Punaarmee väeosad taganesid-põgenesid suure kiiruga kagu suunas ja jäid peatuma alles Ostrovi linna lähedal. Viimasel hetkel jõudsid punased Pihkvas õhku lasta kaks suurt ja olulist silda üle Velikaja jõe, mis pidurdas Eesti vägede poolt linna vallutamist.

Pealetungivad Eesti Rahvaväe üksused keskendusid pigem Pihkva suunale ja polnud suutelised punakütte lõuna poolt sisse piirama ega vastu Pihkva järve suruma. Meie vägede saavutuseks oli vaenlase 48. polgu vangistamine Irboska asulas.

Pihkva vallutati 25. mai õhtuks ja kogu operatsiooniga sai Eesti 2. diviis hulgaliselt sõjavange ning rikkaliku sõjasaagi. On isegi väidetud, et Eesti sõjavägi võttis 2000 vangi, nende hulgas võis olla kuni tuhat eestlasest punakütti (teistel andmetel oli neid jälle kõigest 300, mis tundub tõenäolisem, vaadates Tallinna polgu isikkoosseisu 1. juuni seisuga).

Enamasti on meie allikates kinnitatud, et Pihkva operatsioonil kokku langes vangi tuhat punaarmeelast ja neist 500–600 olid Eesti punakütid. Viimastest oli osa 1. Tallinna kütipolgust, osa inseneriroodust. Kui palju oli punaeestlastest ülejooksikud, kui palju end vabatahtlikult vangi andis ja kui palju võeti nii-öelda päris lahingusituatsioonis sõjavangi, on segasevõitu. On selge, et tingimustes, kus komissarid ja kommunistid võitlejate meelsust jälgivad, on võimatu tuhandel mehel kokku leppida konkreetselt kindlal kellaajal ühekorraga vaenlase poole ülejooksmises.

Kui vaadata Tartu sõjavangilaagri asukate arvu, kuhu Pihkva all vangi langenud ja ülejooksnud esmalt tõenäoliselt viidi, näeme, et 1919. aasta maikuus saabus sinna 1442 meest. Tõenäoliselt oli enamik neist Punaarmee Pihkva grupeeringu mehed. 7. jalaväepolk võttis Pihkva operatsiooni ajal kokku 600 sõjavangi. Eesti Rahvaväe 2. diviisi kätte langes kaks suurtükipatareid, 40 kuulipildujat, üle tuhande vintpüssi, umbes 30 000 suurtükimürsku ja palju muud vajalikku sõjavarustust.

Kõike kokku võttes tundub tõenäoline, et 24. mail tuli üle 1. kütipolgu 2. rood ja ratsaluurajate komando (200–300 meest), ülejäänud punakütid kas langesid vangi tavapärasel viisil lahingusituatsioonis või lihtsalt kasutasid selleks avanenud soodsat võimalust. Hinnanguliselt võis kütidiviisi ridadest sel moel lahkuda 500–1000 eestlast.

Kui arvestada ka eelnevaid vangilangemisi, võib oletada, et sel viisil jäi Eestisse kuni tuhat eestlasest punakütti. Kuigi ei õnnestunud vangistada tervet punaküttide diviisi, oli olulise raudtee- ja maanteesõlme Pihkva vallutamine ning sealse grupeeringu purustamine meie jaoks silmapaistev saavutus. Pihkva oli üldse suurim linn, mille eestlased Vabadussõjas vallutasid.

Sõja ajal ei afišeerinud Eesti pool mingil põhjusel ülejooksmise fakti, küll aga kinnitati, et vangi langes peaaegu terve 1. Tallinna polk. Võib ka lisada, et need punakütid olid ühed õnnelikuma saatusega mehed, sest enamik neist jäi sõjas ellu, kuigi nad liideti Eesti sõjaväe üksustega – erinevalt oma seltsimeestest, kes Venemaale taganesid ja kellest enamik seal hukkus.

Riti korraldatud üleminekul oli väga suur osa Eesti võidus ja Pihkva vallutamises. Esiteks avati meie vägedele rinne ja sealtkaudu tungisid eestlased vaenlase tagalasse. Teiseks põhjustas kütidiviisi juhtkonna üleminek väeosades ja kogu käsuliinis tohutu segaduse, naaberväeosad ja juhtkond ei usaldanud ka neid eestlastest punakomandöre, kes paigale jäid ja tõsiusklikud kommunistid olid. Kolmandaks langes tuntavalt kogu Punaarmee Pihkva grupeeringu moraal ja võitlusvaim ning taganemine muutus paaniliseks. Tallinna polgu riismed, Viljandi ja Tartu kütipolgud ning suurtükiväelased taganesid kiiruga üle Velikaja jõe.

Punaarmee juhtkond eemaldas punaeestlaste väeosad usaldamatuse tõttu rindelt ja 26. maist viidi Eesti kütipolgud üle 10. laskurdiviisi operatiivalluvusse. Järgnes segi paisatud üksuste korrastamine ja „reetmise” asjaolude uurimine. Arutusel oli koguni Eesti üksuste likvideerimine.

Kuna Eesti vallutamiseks puudusid reaalsed väljavaated, teatas seni veel Dnos hingitsenud Eesti Töörahva Kommuuni Nõukogu 5. juunil, et lõpetab oma tegevuse. Arvata võib, et avaldust ei tehtud oma tarkusest, vaid Moskvast tulnud kõrgema käsu põhjal.

Mis sai aga punaküttidest edasi?

Suurem osa vangistatud punakütte jätkas oma sõduriteed Eesti sõjaväes. Ritt teenis roodukomandörina 9. polgus ja sai Landeswehri sõjas haavata – mürsukild lõi tal välja seitse ülahammast. Sellele vaatamata püsis ta rivis edasi. Juulis komandeeriti Ritt Varustusvalitsusse ja sügisel arvati ohvitseride reservi. Hiljem istus ta kelmuse eest vangis ja asus elama USAsse. Tema elu lõpp on jäänud selgusetuks.

Karl-Trofim Masik saadeti samuti roodukomandörina 9. polku. Peab mainima, et kuna väeosa moodustati Eesti Rahvaväe jalaväepolkudest viimasena, kannatas see pidevalt ohvitseride nappuse all ning seetõttu kulusid Ritt ja Masik neile marjaks ära. Mitmes Eesti väeosas suhtuti punaküttidesse halvasti ja endisi vaenlasi ei tahetud oma ridades näha. Mõned 4. polgu ohvitserid olevat isegi plaaninud Riti tapmist vanade pattude pärast (enamasti on juttu olnud sõjavangide tapmisest või konkreetsemalt ühe 4. polgu ohvitseri tapmisest Vabadussõja algperioodil).

Masik teenis Eesti sõjaväes kuni Eesti okupeerimiseni, tal õnnestus mingil moel (tõenäoliselt pääses ta Umsiedlungi raames 1939. aastal Saksamaale) endiste võitluskaaslaste kättemaksu eest pääseda ja surra Vancouveris 1978. aastal.

August Aints võeti vastu koguni Kuperjanovi pataljoni ridadesse (ilmselt tänu tutvustele?) ja võitles Eesti eest kuni langemiseni Pihkva kaitselahingutes sama aasta 24. juulil Porhovi lähistel. See juhtus Eesti 2. diviisi poolt ettevõetud vastupealetungil pärast Punaarmee esimest äpardunud Pihkva tagasivallutamise katset.

Pärast Eesti Vabariigi okupeerimist 1940. aasta suvel alustas NKVD (peale kõikvõimalike muul moel „rahvusvahelise proletariaadi” ees patustanud isikute) kohe klaperjahti ka Vabadussõjas poolt vahetanud punakütikomandöridele, kellest osa ka tabati.

Nende üle mõisteti kohut ja kuna peamehi (Ritt, Aints, Masik) polnud võimalik kätte saada, langetati ülejäänutele põhiliselt vanglakaristusi. Nii väänati 7. veebruaril 1941 arreteeritud Bernhard Hansonile (oli perekonnanime eestistanud 1937. aastal Heinsooks) sama aasta 28. juunil Tallinnas kaheksa-aastane vangistus ja mees hukkus 13. detsembril 1941 Vjatlagis.

***

Punased vandusid tulist kurja

Kõik ületulnud, kes olid seni olnud „ustavad punased komandörid”, valati üle sõimu ja needustega. Eksperdina võtab 24. juuni 1919 ajalehes Tööline nr 60 sõna punaküttide endine juht Jakob Palvadre ise, osa epiteetidest on tõeliselt naljakad:

„Brigaadi ülem Aints, see poisikese ohtu ohwitser, kes alaliselt iga karmima päälesurumise juures piiksus, ilma selgroota, walge eesti ohwitser läbi ja läbi; polgukomandör Hanson – iseseiswuseta, teiste mõju all sattus Ritti agendiks. Karpa – söjamees, kommunisti kaart taskus, kuid puudus poliitiline selgroog ja kukkus kawala Ritti mõju alla. Baumann – poliitiline laps, korraldaw söjamees, teataw kartlikkus ja püüdja ülespoole. Ööwel – kotimees, kes ainult mötles, kuidas midagi saada tasku panna, walge ohwitser läbi ja läbi. Waino – selgroota inimene, roodukomandör. Karjamaa – see alaline wiriseja, alaline wastuhakkaja, prowotseerija. Juba Smolnõis ja Uuralis wedas alalist agitatsioonipunase söjawäe wöitluse ja kohusetäitmise wastu. Uuralis anti kohtu kätte agitatsiooni pärast, jooksis ära, kommunisti kaart taskus. Selles süüdi meie ise. See paistis alalise agendina oma tegewuse järele wälja. Kuidas ta kommunistide hulka sattus, on arusaamatu. Maasik? Mis wöis loota inimesest, kes alati liitriikide agentide keskel wiibis.”

Ritti enda kohta lisab Palvadre: „Ritt oli energiline ja julge söjamees, kes hästi süüa, laialt elada armastas ja rahaga lodewalt ümber käis. Ta jöi, kuid „täis” ei olewat teda keegi näinud, laskis naistega ringi ja oli ikkagi päältnäha läbi ja läbi hää ja tööliste poolehoidja söjamees – karjeeriajaja ühtlasi.”