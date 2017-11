Isejuhtivatest sõidukitest on igapäevaselt järjest rohkem juttu. Selleks, et terminid oleksid mõistetavad, anname ülevaate sõiduki autonoomsuse tasemetest. Kasutusel on kaks konkureerivat klassifikatsiooni.

Nii Ameerika Ühendriikide Transpordiamet (National Highway Traffic Safety Administration ehk NHTSA) kui ka rahvusvaheline autoinseneride ühing Society of Automotive Engineers International ehk SAE International on defineerinud isejuhtiva sõiduki viis eri taset.

NHTSA on tasemete määramisel võtnud aluseks sõiduki võimekuse, SAE International lähtub automaatsuse defineerimisel sellest, kui palju tuleb juhil sõiduki toimimisse sekkuda.