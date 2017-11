Nõukogude Liit ei tunnistanud sõna „autoriõigused“ – kui kuskil mujal midagi asjalikku valmis meisterdati, siis ei võetud sellest mitte lihtsalt eeskuju, vaid hangiti mõni eksemplar ja tehti oma nimega 1:1 koopia. Shokru.com on leidnud paraja hulga autosid, kodutehnikaseadmeid ja muid tehnoloogilisi vidinaid, mille puhul saab ilma mingi kahtluseta öelda, et sovetlik impeerium on mujal tehtud originaali maha viksinud.

See pole paljudele uudis, et NSVLi rahvaauto VAZ-2101 on kopeeritud itaallaste Fiat 124 pealt. Aga tuleb välja, et ka näiteks Eesti tehase RET kõrgklassi grammofon Estonia 010 on kahtlaselt sarnane jaapanlaste Sharpiga, mida hakati tootma kaks aastat varem.

Milliseid mujal loodud tehnikavidinaid Nõukogude Liidus sotsialistlike originaalide pähe esitleti, vaata SIIT.